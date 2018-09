Talentschmiede

Exposés, Treatments oder Drehbücher (mit Seitenzahlen) können ganzjährig vorzugsweise als pdf-Datei per Mail ohne standardisiertes Formular eingereicht werden: allgemein an die Redaktion oder an eine Redakteurin oder einen Redakteur Ihrer Wahl. Thematisch ist die Redaktion nicht auf bestimmte Genres oder Länder spezialisiert.