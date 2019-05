"Das letzte halbe Jahr" erzählt davon, was die Jugendlichen in dieser Zeit vor dem Abschluss erleben, worum sie kämpfen, welche Entscheidungen sie treffen, wie sie sich verlieben und enttäuscht werden, sich fragen, was sie eigentlich vom Leben wollen und wie sie darauf ihre eigenen Antworten finden - oder manchmal auch ratlos bleiben.



Wie die Jugendlichen mit sich selbst, Eltern und Freunden um den richtigen Weg und die richtigen Antworten ringen, erfährt man auch über ihre eigenen tagebuchartigen Voice-over-Kommentare. Denn was erzählt wird, ist echt. Die Jugendlichen haben ihr Drehbuch selbst mitgeschrieben. Es basiert auf ihren realen Erlebnissen, Tagebüchern, Chats und Einträgen in sozialen Netzwerken. Der Film verbindet inszenierte und dokumentarisch beobachtete, reale Szenen, mischt sie mit Erzählerstimmen, Traumsequenzen, Chat-Texten, Fotos und Animationen.



So entsteht auf authentische, witzige und zugleich berührende Weise eine Erzählung von den Turbulenzen des Heranwachsens jenseits der Großstädte.



Regisseurin Anna Wahle dringt tief, aber behutsam in die Lebenswelt der Jugendlichen vor, beobachtet sie voller Respekt, Empathie und niemals aus der überlegen-distanzierten Perspektive des Erwachsenen.



Mit: Josh, Hannah, Laura, Leonie, Philipp, Tobi und weiteren Schülerinnen, Schülern und Lehrern der Steinwaldschule und vielen anderen aus Neukirchen/Nordhessen.