Davon willst du nichts wissen

Doch als er plötzlich Drohnachrichten erhält, muss Jan erkennen, dass jemand sein Geheimnis kennt. Jan verliert an Halt. Die Menschen, die ihm am wichtigsten sind, seine Frau und sein achtjähriger Sohn, geraten zunehmend auf Distanz. Auch das sonst eher zurückhaltende Au-pair-Mädchen scheint Jan mehr und mehr zu misstrauen.



Es beginnt ein schleichender Prozess der Destabilisierung innerhalb Jans Familie, aber auch seiner eigenen Persönlichkeit. Jans Vertrauen in sich selbst kommt ihm abhanden. Die Schatten in seinen Augenwinkeln werden länger und dunkler und füllen sich mit Gestalten, die er schließlich nicht mehr abschütteln kann. Die für selbstverständlich erachtete Sicherheit gibt es nicht mehr, und eine Rückkehr in die Normalität des Familienalltags ist unmöglich geworden.



Jan verschweigt Karen alles, da er sie und seinen Sohn schützen möchte. Ein Fehler, der letztlich Karen tief in seine ungelösten Konflikte zieht. Und als Jan endlich erkennt, wer der geheimnisvolle Zeuge ist, steht für ihn und seine Familie bereits alles auf dem Spiel.