Eigentlich hat der beruflich gestresste Matthias das anstehende Vater-Sohn-Wochenende wieder mal abgesagt. Auch den lange versprochenen und von Lukas heiß ersehnten Zoobesuch verschiebt er. Und überhaupt: Statt zu einer nervtötenden Kinderparty mit Piñata und Torte, tobenden Kindern und Streit mit seiner Ex will Matthias viel lieber zur Theaterpremiere seiner aktuellen Freundin.



Anna, frustriert und wütend über Matthias' Egoismus, kann ihm zumindest abringen, den übrig gebliebenen Julius zurück zu seinen Eltern zu bringen. Da der Junge seine Adresse kennt, lässt sich Matthias darauf ein. Doch was zunächst als eine schnell lösbare Aufgabe erscheint, entwickelt sich zu einer abenteuerlichen Reise durch eine Nacht, die Matthias an die Grenzen seiner Kräfte und seines Verstandes bringt. Danach aber sieht er sich und die Beziehung zu seinem eigenen Sohn Lukas in einem neuen Licht.