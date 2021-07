Der Unschuldige

All das gerät nun aus den Fugen. Denn Andreas - von dem die Polizei behauptet, er sei nach seiner Haftentlassung bei einer Reise nach Indien tödlich verunglückt - scheint nur auf den Moment zu warten, um wieder seinen Platz in Ruths Leben einzunehmen.



Ruth ist mehr und mehr zerrissen zwischen dem Wunsch, dass alles so bleiben soll, wie es ist, und dem immer größer werdenden Bedürfnis, aus dieser sterilen Ordnung auszubrechen. Das Fundament ihrer Überzeugungen beginnt zu bröckeln: Eine der Töchter führt ein Doppelleben, der Versuchs-Affe, den sie nach einer komplizierten Operation betreut, leidet, und die Stimme Gottes antwortet ihr nicht.



Ruth bereitet sich darauf vor, ihr Zuhause, ihre Familie und ihren Glauben hinter sich zu lassen. Eine Tür hat sich geöffnet - wohin wird sie Ruth führen?