Ephraim und das Lamm

Solomons Familie besteht aus seiner Frau Azeb, den Töchtern Tsion und Mimi und der Großmutter Emama. Nun kommt noch Ephraim hinzu, der zwar gut kochen kann, die harte Feldarbeit aber nicht schafft und damit in den Augen seines Onkels unmännlich und verweichlicht ist. Und Ephraims geliebtes Schaf Chuni ist für Solomon nur ein fetter Braten auf vier Beinen für den anstehenden hohen Feiertag.



Mit Tsion, der rebellischen Tochter, freundet sich Ephraim zwar ein bisschen an und findet auch ein provisorisches Versteck für Chuni, aber eigentlich will er so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat. Ephraim macht einen Plan, der ihm ziemlich viel Ärger einbringt. Denn auch Solomons Familie leidet unter der anhaltenden Dürre, die kleine Mimi wird krank vor Hunger, und Tsion verlässt das Dorf. Sie will in Addis Abeba studieren, etwas lernen und die Welt verändern.