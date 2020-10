Beauty, deren ehemaliger Verlobter die Tat begangen haben soll, will dessen Unschuld unbedingt beweisen. Auch Natalies Ehemann Bakkies ist ihnen dicht auf den Fersen. In einer gottverlassenen Absteige treffen alle zusammen. Dort kommt es schließlich zum Showdown, an dessen Ende Natalie nicht nur ihre Freiheit gewinnt.