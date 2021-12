Die vier Mädchen beweisen, dass der Spruch "You ride like a girl" keine Beleidigung, sondern ein Kompliment ist. Sie sind Mädchen, die mehr sein wollen als Mutter und Ehefrau. Mädchen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie wollen in die Fußstapfen ihrer Väter und Brüder treten und echte Cowgirls sein. Egal ob irgendwo im Nirgendwo in Ost-Texas, in den unendlichen und kargen Weiten des Navajo-Reservats oder in einem hispanischen Stadtteil in Phoenix, sie sind vereint durch den Traum beim Rodeo zu siegen. "Glitzer & Staub" erzählt die Geschichte von vier jungen Cowgirls, die ihrem Herzen folgen und in ihrer konservativen Heimat ihr Leben selbst in die Hand nehmen.



Mit: Ariyana Escobedo, Altraykia Begay, Tatyanna Shorty Begay, Maysun King