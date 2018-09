Um ihrer Liebe eine letzte Chance zu geben, beschließen sie, nach Norwegen zu reisen und noch einmal glücklich zu sein - zumindest für 24 Stunden.



Mit schwebender Leichtigkeit und zärtlichem Humor beschreibt "Hedi Schneider steckt fest", dass auch im Beziehungsleben der 30-Something-Generation die Liebe bleibt, was sie ist: etwas ganz Fragiles.



Nach ihrem mehrfach preisgekrönten Debüt "Hotel Very Welcome" beweist Regisseurin Sonja Heiss erneut ihr besonderes Gespür für den schmalen Grat zwischen Tragik und Komik. Mit großer Liebe zu ihren Figuren erzählt sie davon, was passiert, wenn das gewohnte Leben plötzlich verschwindet.



"Hedi Schneider steckt fest" wurde mit dem Hessischen Filmpreis 2014 als Bester Spielfilm ausgezeichnet. Nach seiner Premiere auf der Berlinale 2015 lief der Film bei vielen internationalen Festivals.



Hauptdarstellerin Laura Tonke erhielt beim Deutschen Filmpreis die Lola für die Beste weibliche Hauptrolle und wurde außerdem mit dem Preis der Deutschen Filmkritik 2015 als Beste Darstellerin des Jahres geehrt. Sie trat bereits als Heranwachsende 1991 mit ihrer ersten Kinorolle in einem Film des Kleinen Fernsehspiels auf, in "Ostkreuz" von Michael Klier. Fortan bereicherte sie immer wieder Filme, die in Zusammenarbeit mit der Redaktion entstanden, wie "Pigs Will fly" und "Im Schwitzkasten" von Eoin Moore und "Madly in Love" von Anna Luif.