Heimat, Sex und andere Unzulänglichkeiten

Zum Glück weiß Zsuzsis Mutter im fernen Budapest nichts von all dem. Zsuzsi und sie telefonieren häufig miteinander - die einzige Gelegenheit, sich in der Muttersprache auszutauschen. Das ändert sich, als Zsuzsis alte Freundin Rita überraschend mit ihrem Freund Istvan auftaucht, um eine Dokumentation über Ungarn im Ausland zu drehen. Auf einmal ist die Heimat so nah und der eigene Ehemann so fern.