Die vierteilige Dokumentarfilm-Reihe "House of Love"

Achtzig Prozent der Menschen wünschen sich eine Liebesbeziehung fürs Leben. Aber viele halten nicht durch. Warum? Vier junge Regisseure besuchen in "House of Love" unterschiedliche Paare und gehen der Frage nach, wie sie ihre Partnerschaften frisch halten. Und wie sie mit den alltäglichen Hürden umgehen, die in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer auf uns warten.