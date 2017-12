House of Love: Küche

Im ersten Film der Reihe "House of Love" steht die Küche im Mittelpunkt. Regisseurin Bettina Timm zeigt in sehr persönlichen Gesprächen mit drei Paaren, welche Bedeutung dieser Raum für eine funktionierende Beziehung haben kann und belegt damit, was Soziologen sagen: Die Lust, den Partner mit Essen glücklich zu machen, ist ein Kitt, der uns in unserem vollgepackten Alltagsleben zusammen hält.