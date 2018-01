International Digital Emmys für ZDF

Dina Foxx Tödlicher Kontakt - Katharina Schlothauer als Dina Foxx Quelle: ZDF/Florian Foest

Insgesamt traten zwölf internationale Produktionen unter anderem aus Brasilien, Japan, England und Canada gegeneinander an; die Preisverleihung fand am 13. April in Cannes statt. Damit gewann der Mainzer Sender zwei von drei vergebenen Emmys; hinter beiden prämierten Produktionen stehen die Redaktion Das kleine Fernsehspiel und die ZDF-Hauptredaktion Neue Medien.



"Ich gratuliere unseren Preisträgern. Die internationale Konkurrenz war stark, umso mehr freue ich mich, dass das ZDF gleich zweimal bei diesem in die Zukunft gerichteten Digital-Emmy erfolgreich war“, so ZDF Programmdirektor Norbert Himmler.