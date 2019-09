Julia Deumling ist seit Mai 2019 Redakteurin beim Kleinen Fernsehspiel. Sie arbeitet auch an der Schnittstelle zur Hauptredaktion Neue Medien im ZDF und entwickelt und betreut in beiden Redaktionen fiktive und dokumentarische Produktionen. Außerdem gehört sie dem QUANTUM-Team des Kleinen Fernsehspiels an.