(K)ein besonderes Bedürfnis

Mit dem VW-Bus geht es von Italien aus über die Grenze nach Österreich. Hier ist Prostitution vollständig legal, und in einem Bordell soll die richtige Frau für Enea gefunden werden. Doch vor Ort verlässt ihn der Mut. Spätestens hier wird klar, dass es nicht nur darum geht, dass Enea sein "erstes Mal" erlebt, sondern auch wie und unter welchen Bedingungen.



Als die drei Freunde bereits ans Aufgeben denken, kommt Alex noch eine letzte Idee, und die Reise geht weiter. Ihr neues Ziel liegt in Norddeutschland an einem Ort, an dem Menschen wie Enea sich im wortwörtlichen Sinn an ihre Sexualität herantasten können. Im "Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter" lernt er schließlich mithilfe der Sexualbegleiterin Ute, wie es sich anfühlt, eine Frau zu berühren und von ihr berührt zu werden.



Enea kehrt schließlich voller neuer Erfahrungen nach Hause zurück - und er weiß jetzt, dass er das "erste Mal" nur mit der Frau seines Lebens erleben will.