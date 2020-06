Kinotrailer: Der Geburtstag

Regisseur Carlos Morelli inszeniert in bestechenden Schwarz-Weiß-Bildern eine scheinbar alltägliche Familiensituation. Doch „Der Geburtstag“ enthält all das, was man von einem Kindergeburtstag am wenigsten erwartet: Unwetter, Streit und lange Gesichter.

Beitragslänge: 1 min Datum: 25.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.09.2020