Jana und Christoph (3/4)

Für Anette wird alles ein bisschen viel: Bei der Asperger-Autistin Jana und deren verständnisvollem Freund Christoph greifen ihre therapeutischen Methoden nur mäßig. Eine zufällige Begegnung mit Körpertherapie-Trainer Marc endet unvermittelt abrupt. Und Susann fühlt sich viel zu wohl in ihrer selbst gewählten Rolle als Sprechstundenhilfe: Ein gut gemeinter Ratschlag ihrerseits an Jens endet in einer Eskalation, die Anette ausgerechnet in dem Moment lösen muss, als ihr Oliver einen Fast-Seitensprung mit seiner Assistentin gesteht.



Anette scheint nichts mehr im Griff zu haben und fragt sich, wie sie die Kontrolle über ihre Patienten, ihre Mutter und ihr Privatleben zurückgewinnen kann. Hat doch bisher immer geklappt.