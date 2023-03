Gabriel, Anfang 20, hat gerade 15 Monate wegen schwerer Körperverletzung abgesessen. Der Gefängnisaufenthalt hat ihn in eine andere Richtung gelenkt: Bekehre deine Freunde, damit sie nicht wie du Scheiße fressen müssen. Seine Freunde sind der chaotische Costa und der smarte Bobby. Sie können es kaum erwarten, ihren alten Kumpel wiederzusehen. Überschwänglich begrüßen sie ihn beim wichtigsten und ersten Termin nach dem Knast, der Hochzeit von Gabriels älterem Bruder Cenk.



Viel hat sich nicht verändert – Costa macht weiter kleine Brüche, und Bobby träumt von einer Karriere als Gangster auf dem Kiez. Aber etwas ist neu: Alice, Bobbys neue Freundin, die Gabriel bislang nur vom Hörensagen kannte. Alice ist still, schön und neugierig auf den Ex-Knacki, von dem sie so viel gehört hat.



Nach der Hochzeit folgt der Alltag. Bobby hat erste Kontakte mit dem kleinen Mafioso Muhamer geknüpft, der dem jungen Mann gleich einen Job anbietet: Drogendeals auf kleiner Provisionsbasis. Als Alice ihn zur Rede stellt, weicht Bobby aus. Sie wendet sich Hilfe suchend an Gabriel, und die beiden freunden sich an. Bei dem Versuch, Bobby von größeren Dummheiten abzuhalten, wird Gabriel von Muhamer auf die Straße gejagt. Bobby schaut tatenlos zu.



Gabriel will von ihm nichts mehr wissen. Dafür umso mehr von Alice. Während die beiden die Nacht miteinander verbringen, werden Bobby und Costa wie zwei blutige Anfänger von einem Waffendealer übers Ohr gehauen. Das Schlimmste daran: Das abgejagte Geld gehörte dem Klein-Mafioso Muhamer. Während Costa sich zu Gabriel rettet, lauert Muhamer Bobby vor seiner Haustür auf. Der Streit eskaliert, Bobby wird erstochen.



Die Nachricht von Bobbys Tod bringt Gabriel aus der Fassung. Verzweiflung darüber, dass er seinen Freund nicht retten konnte, und das Schuldgefühl, hinter dessen Rücken mit Alice geschlafen zu haben, lassen nur einen Gedanken zu: Rache!



Fatih Akin, 1973 als Sohn türkischer Eltern in Hamburg geboren, studierte an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Mit "Kurz und schmerzlos" gab er 1997/1998 sein Spielfilmdebüt. Für "Gegen die Wand" gewann Akin den Deutschen Filmpreis, den Europäischen Filmpreis und den Goldenen Bären auf der Berlinale 2004. Mehmet Kurtulus wurde 2008 "Tatort"-Kommissar in Hamburg.