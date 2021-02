Armin Völckers balanciert in seinem Kinodebüt "Leroy" zwischen Komödie, Satire und Farce. Er schickt seinen jungen Helden auf den Spuren des lässigen Blaxploitation-Kinos der 70er-Jahre durch den Großstadtdschungel Berlins, das Abenteuer der ersten Liebe und die Gefahren des Andersseins.



"Leroy" nimmt kein Blatt vor den Mund, ist politisch unkorrekt und beweist, dass man von Themen wie Rassismus, Gewalt und deutschen Schuldkomplexen mit Leichtigkeit und dabei kurzweilig und klug erzählen kann.



"Leroy" begründet ein neues Genre, die politische Teeniekomödie, und begegnet Intoleranz und brauner Dummheit mit hemmungslos schwarzem Humor. Den richtigen Beat bekommt Leroys Reise mit eigens für den Film produzierten Songs (afro-)deutscher Hip-Hop-Stars wie Afrob, Curse, Harris, Clueso, Denyo, Miss Platnum und zum Soundtrack beigesteuerten Songs von Seeed und Jan Delay.



"Leroy" startete bundesweit im Kino, wurde in der politischen Jugendarbeit gegen Rechts eingesetzt und gewann mehrere Preise - unter anderem den Publikumspreis in Tokio und den Deutschen Filmpreis als Bester Jugendfilm und für die Beste Musik.