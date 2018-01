Während Roger auf einer entfernten Baustelle arbeitet, um mehr Geld für die Familie zu verdienen, gerät sein Körper außer Kontrolle. Seine Hände zittern so stark, dass er es kaum verbergen kann. Wenig später kommt es zu einer brenzligen Situation, in der Roger sich selbst und Kollegen in Gefahr bringt. Er verliert seinen Job und muss sich der Wahrheit stellen. Die Diagnose des Arztes lässt wenig Raum für Hoffnung: Roger ist an Parkinson erkrankt. Für Dinah, Lars und Marie ist das ein Schock. Als Roger sich plötzlich nicht mehr bewegen kann, bringt er sogar seine Tochter in Lebensgefahr. Das Ausmaß der Einschränkungen des Lebens durch die Krankheit lässt sich nicht mehr verdrängen.



Roger und Dinah müssen ihre Liebe neu definieren und herausfinden, ob sie den Weg, der vor ihnen liegt, gemeinsam gehen können. Denn ihr Leben und ihre Beziehung werden sich gravierend verändern, von den finanziellen Problemen ganz zu schweigen. Roger wird irgendwann ein Pflegefall sein.



In "Liebeslied" wird Gesang nicht im klassischen Musical-Stil oder wie in einer Oper, sondern ganz modern eingesetzt. Manchmal in realen, manchmal in fantastischen Szenen. So verbinden sich Realismus und künstlerische Überhöhung in dieser dramatischen Geschichte unterhaltsam, gefühlvoll, überraschend und manchmal auch komisch. Die Filmsongs stammen aus der Feder von Christian Neander und Jan Plewka, die mit ihrer Band "Selig" im Jahr 2009 ihr Comeback feierten und dem Film mit ihrer Musik einen ganz eigenen Charakter geben. Zusammen mit Nicolette Krebitz wurden die Lieder aus der Geschichte heraus entwickelt.