Doch Kurt Veith ist schon lange auf einen solchen Anschlag vorbereitet. Liv zweifelt an seiner Geschichte. Warum hört sie immer wieder Geräusche von draußen, obwohl angeblich alle tot sind? Warum weiß Veith so viel über sie? Sind sie Gefangene oder Beschützte? Die beiden jungen Wissenschaftler versuchen, aus der Wohnung zu fliehen. Doch als Veith Lex beschuldigt, für die Katastrophe mitverantwortlich zu sein, treibt er einen Keil zwischen das Paar. Livs Welt gerät ins Wanken. Was ist, wenn Veith Recht hat?



In ihrem Spielfilm-Debüt entwickelt Bogdana Vera Lorenz ein spannendes Psychothriller-Duell über die Suche nach Wahrheit in Zeiten des Terrors.



"LOCKDOWN - Tödliches Erwachen" ist der dritte Film der vierteiligen Thriller-Reihe "Stunde des Bösen", in der die ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel jungen Drehbuch- und Regie-Talenten Gelegenheit gab, ihre eigenen Spielarten des Thriller-Genres zu entwickeln. Die Filme dieser zweiten Auflage von "Stunde des Bösen" wurden ausschließlich von Regisseurinnen inszeniert und erzählen durchweg von weiblichen Hauptfiguren, die in Gefahr geraten.