Luchadoras - Kämpferinnen aus Mexiko

Der größte Traum der kleinwüchsigen Mini Sirenita ist es, eine Vollzeit-Luchadora zu werden und die Fabrikarbeit hinter sich zu lassen, die so viele Frauen entrechtet. Lady Candy kann die US-Grenze, über die ihre Töchter gebracht wurden, von ihrem Haus aus sehen, aber aufgrund der Visabestimmungen nicht überqueren. Und Baby Star, die junge alleinerziehende Mutter, war in jungen Jahren ein Lucha-Libre-Star und ist jetzt auf dem Weg zu einem Comeback. Mit mexikanischer Leidenschaft präsentieren sie ein neues Bild davon, was es bedeutet, eine Frau in Mexiko zu sein.



Die Protagonistinnen in diesem Film sind unter anderen Lady Candy, Baby Star, Little Star, Mini Sirenita und Miss Kath.