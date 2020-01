Anpassung ist der Feind – so sah es zumindest dieser junge Ostberliner, der aus Frust über die Wiedervereinigung sein Glück in der weiten Welt sucht, um schließlich wieder in Berlin anzukommen. Der Weg von der Rebellion zum angepassten Leben.

Beitragslänge: 30 min Datum: 02.01.2020 Verfügbarkeit: Video herunterladen