Auch Sohn Lutz hat schon Pläne. Torsten hat bisher mit dem Gefühl gelebt, alles, was er hat, aus eigener Kraft erreicht zu haben. Das gemeinsame Haus im Speckgürtel von Berlin ist selbst gebaut und genau so, wie Torsten es sich gewünscht hat. Carsten und Doreen sind enge Freunde von Torsten und Susanne und oft zu Besuch. Die beiden Paare wollen auch dieses Jahr wieder gemeinsam in den Urlaub fahren. Zum ersten Mal überlegen sie ernsthaft, zusammen ein kleines Haus an der Ostsee zu kaufen, finden aber nichts, was ihnen erschwinglich erscheint. Das ändert sich nun mit dem Lottogewinn und stellt die Freundschaft zwischen den beiden Paaren auf die Probe.