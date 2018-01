Die fremde Umgebung und das Wiedersehen mit Walter, der in seiner nachdenklichen, selbstkritischen Art ganz anders und seinem älteren Bruder dennoch ähnlich ist, stellen Laxes verqueres Selbstbild zunehmend auf die Probe. Als sich Laxe in die rätselhafte junge Deutsche Inga verliebt, beginnt eine gefährliche Gratwanderung zwischen Neubeginn und Vergangenheit.



"Pigs Will Fly" erzählt von einem, der auszieht, das Fürchtenmachen zu verlernen - eine dramatische Reise auf Messers Schneide, zwischen Sehnsucht und Angst, Liebe und Gewalt. Eoin Moore wagt diese Erzählung aus der Perspektive des Täters, ohne ihn zu entlasten - er entlarvt, ohne den Blick auf die Opfer zu verstellen. Andreas Schmidt verkörpert diese permanente filmische Gratwanderung furios und facettenreich, im intensiven, authentischen Zusammenspiel des gesamten Ensembles. Ebenso wie Schmidt waren auch Kirsten Block (Manuela), Thomas Morris (Walter) und Laura Tonke (Inga) maßgeblich an der Figuren- und Buchentwicklung beteiligt. Für die Kamera war Bernd Löhr verantwortlich.