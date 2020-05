Saniyes Lust

Saniye möchte so werden, wie es seit alters her für eine Frau doch wohl scheinbar das Beste ist: Mutter werden und eine Familie gründen. Tom, der sich gerade erst im Berufsleben zu etablieren versucht, ist von Saniyes Fortpflanzungstrieb überhaupt nicht begeistert. Saniye setzt ohne sein Wissen die Pille ab, doch ihre Sehnsucht bleibt unerfüllt.



Als Tom den heimlichen Familiengründungsversuchen seiner Frau auf die Spur kommt, reagiert er zwar verstört, unterzieht sich jedoch auf Saniyes drängende Bitte hin einem Samentest.



Eine fatale Reise in die alles verheißende, leidenschaftslose Welt der Fruchtbarkeitsmedizin beginnt für das junge Paar. Im Gegensatz zu Tom, der irgendwann begreift, dass sie auf den falschen Weg geraten sind, gibt es für Saniye kein Zurück: Ihr Kinderwunsch ist fix geworden - die Liebe zu Tom verschwindet immer mehr aus ihrem Blickfeld.