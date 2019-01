Seit Anfang 2008 leitet Claudia Tronnier die Redaktion Das kleine Fernsehspiel.



Sie betreut eine große Bandbreite an Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Mischformen für das Kino und für das Fernsehen sowie zahlreiche internationale Koproduktionen in Zusammenarbeit mit ZDF/ARTE, darunter zuletzt „Western“ von Valeska Grisebach, „Was werden die Leute sagen“ von Iram Haq und „Draussen in meinem Kopf“ von Eibe Krebs. Sie fördert crossmediale Formate und Plattformen wie ZDI talents sowie die Entwicklung von (Web-)Serien in dem seit 1989 bestehenden TV-Labor "Quantum" des Kleinen Fernsehspiels. Sie vernetzt Talente des Kleinen Fernsehspiels mit den ProgrammgestalterInnen anderer Sendeplätze der ZDF-Familie. Dabei liegt ihr besonderes Augenmerk auf Diversity und der Gleichstellung von Regisseurinnen.



Zusammen mit der M F G Filmförderung in Baden Württemberg initiierte Claudia Tronnier 2003 das bis heute erfolgreiche Förderprogramm "fifty-fifty" und vertritt das ZDF imKuratorium der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, dffb. Sie war bis 2017 Jurymitglied der Nachwuchsmedienförderung Rheinland Pfalz an der Fachhochschule Mainz.



2018 wurde sie beim Fernsehfilmfestival Baden Baden mit dem Hans Abich Preis für "ihre unermüdliche Arbeit an künstlerisch auffallenden, inspirierenden und experimentierfreudigen Film- und TV-Projekten" ausgezeichnet.