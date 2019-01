Seit 1998 ist Jörg Schneider Redakteur in der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Er betreut dramaturgisch und redaktionell Spiel- und Dokumentarfilme, darunter auch internationale Koproduktionen wie "Grbavica - Esmas Geheimnis" von Jasmila Zbanic. Zu den in letzter Zeit von ihm betreuten Filmen gehören u.a. „Glück ist was für Weicheier“ von Anca M. Lazarescu, „Liebesfilm“ von Emma R. Simon & Robert Bohrer, „Das Ende der Wahrheit“ von Philipp Leinemann und „Zwischen den Stühlen“ von Jakob Schmidt.



Für das ZDF beteiligt er sich unter anderem am First Movie Programm und war bis 2012 Mitglied der Jury des Filmfonds Wien. Momentan arbeitet er vom Hauptstadtstudio Berlin aus für die Redaktion.



Jörg Schneider studierte nach Abschluss eines Politikstudiums an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) Film bei Prof. Gerd Roscher. Anschließend arbeitete er als Produktionsleiter und Regieassistent bei verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen.