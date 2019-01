zur Zeit in Elternzeit



Seit 2011 verstärkt Lucia Haslauer das Kleine Fernsehspiel. Zusätzlich arbeitet sie in der Hauptredaktion Neue Medien mit Schwerpunkt auf Online-Formatentwicklung.



An der Uni Wien studierte sie Kommunikationswissenschaften, Zeitgeschichte und Politik und absolvierte parallel eine Journalistenausbildung für Hörfunk und Print. Nach ihrem Studium war sie einige Jahre für den Österreichischen Rundfunk und für Produktionsfirmen als Konzeptentwicklerin und Redakteurin tätig. Sie arbeitete an diversen Digitalisierungsprojekten, war insbesondere für die Formatentwicklung im Bereich Mobile TV verantwortlich und schloss nebenbei das EBU-Fernstudium „Electronic Media“ ab.



Neben der dramaturgischen Betreuung von Spiel- und Dokumentarfilmen (u.a. „Twinfruit“, „Vier Könige“, „Die Hände meiner Mutter“) ist sie - gemeinsam mit Claudia Tronnier und Burkhard Althoff - verantwortlich für Quantum, das Formatlabor des Kleinen Fernsehspiels. Hier sind in den vergangenen Jahren Webserien wie „Familie Braun“, Mini-Serien wie „Eichwald, MdB“ „Lerchenberg“ oder „Götter wie wir“ sowie experimentelle Einzelstücke wie z.B. „Operation Naked“ entstanden.