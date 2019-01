Max Schäffer unterstützt das Kleine Fernsehspiel seit Januar 2018 in Vertretung von Lucia Haslauer (momentan in Elternzeit).



Er betreute das Onlineangebot ZDI talents und derzeit weitere Dokumentarfilm- und Webserienprojekte. Er studierte den Bachelor Szenische Künste in Hildesheim und Paris und befindet sich momentan im Masterstudiengang Mediendramaturgie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.



Neben dem Studium ist er als Filmemacher tätig, seine Kurzfilme gewannen Preise auf den Kurzfilmfestivals FiSH Rostock, filmreif! St. Ingbert sowie dem Bundes.Festival.Film und dem FILMZ Festival in Mainz. 2017 absolvierte er eine Hospitation in der Redaktion Das kleine Fernsehspiel.