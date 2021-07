Smuggling Hendrix - Nicht ohne meinen Hund

Verloren streifen Yiannis (Adam Bousdoukos) und Jimi durch den ihnen völlig fremden türkischen Teil der Hauptstadt Nikosia, bis sie in einem Haus, das früher Yannis' Eltern gehörte, Hasan (Fatih Al) trifft, der mit seiner Familie jetzt dort wohnt. Yiannis beschwatzt Hasan, ihm dabei zu helfen, Jimi zurück auf die griechische Seite zu bringen. Hasan stellt ihm Tuberk (Özgür Karadeniz) vor, einen Kleinkriminellen, der Jimi über die Grenze schmuggeln will. Die Sache geht schief. Jimi landet in einem Hundezwinger, Yiannis wird von seinen Gläubigern zusammengeschlagen und verliert seinen Pass. Ihm bleibt nur eine Option: seine Ex-Freundin Kika (Vicky Papadopoulou) um Hilfe zu bitten. Obwohl Kika jetzt mit einem sehr erfolgreichen Mann zusammenlebt, ist sie bereit, Yiannis einen geheimen Weg durch die Pufferzone zu zeigen, aber auch dieser Plan schlägt fehl, genau wie noch einige weitere.