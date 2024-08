The Gravedigger's Wife

Eines Tages bekommen Nasra und Guled die langersehnte gute Nachricht: Es wurde eine passende Spenderniere gefunden. Die allerdings scheint vollkommen unerschwinglich: 5000 US-Dollar soll die Familie bezahlen. Trotz wenig Aussicht auf Erfolg setzt der hoffnungsfrohe Guled sofort Himmel und Hölle in Bewegung, um das dringend benötigte Geld aufzutreiben.



Ihm wird klar, dass er zur Rettung seiner Frau an seinen Herkunftsort auf dem Land zurückkehren und sich an seine Familie wenden muss. Die jedoch hat ihn schon vor vielen Jahren verstoßen, nachdem er die nicht standesgemäße Nasra geheiratet hatte und mit ihr aus dem Dorf geflohen war.



Während Guled die Verwandten um Hilfe bittet, spitzt sich in Dschibuti-Stadt die Lage weiter zu: Nasra muss schnellstmöglich operiert werden, sonst stirbt sie. Nun versucht auch Mahad, der sich rührend um Nasra kümmert, zusammen mit seinen kleinkriminellen Freunden so viel Geld wie möglich aufzutreiben.



Als Guled von seiner Familie und dem Ältestenrat seines Dorfes harsch und gewaltsam abgewiesen wird, lässt er sich zu einer Verzweiflungstat hinreißen.