Seit 2018 ist Varinka Link Redakteurin beim Kleinen Fernsehspiel. Dort arbeitet sie auch für das Content-Netzwerk funk mit dem Schwerpunkt Webserien.



An der Uni Mainz studierte sie im Bachelor Germanistik und Filmwissenschaften und machte ihren Master im Studiengang Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Uni Frankfurt.



Nach einer Hospitanz beim Kleinen Fernsehspiel arbeitete sie in der Online-Redaktion des ZDF. Bei der Produktionsfirma ZDF Digital war sie anschließend als Social Media Redakteurin und Creative Producerin tätig. Dort entwickelte, betreute und realisierte sie verschiedene fiktionale und journalistische Formate.



Neben der dramaturgischen Betreuung von Spiel- und Dokumentarfilmen ist sie auch Teil des Quantum-Teams. Für funk betreut sie derzeit DRUCK, die Adaption der norwegischen Erfolgsserie SKAM.