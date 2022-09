Vier Sterne Plus - Das Krankenhaus der Zukunft?

Doch eigentlich ist sein Ziel ein viel Größeres: Mit seinem Patientenhotel will er neue Maßstäbe setzen und das Gesundheitssystem von innen revolutionieren. Dafür rüttelt er an Konventionen, Gewohnheiten und politischen Vorgaben. Den langen Arztkittel schimpft er Keimschleuder, er will den Ärzten und Ärztinnen die Ärmel abschneiden und ihre Büros abschaffen, ebenso das übliche Zweibettzimmer. In diesem Dokumentarfilm trifft David auf Goliath: das deutsche Gesundheitswesen. Ein Blick hinter die Kulissen. Wie weit kann David gehen? Was kann er bewirken? Ein Film über ein System, das unser Wohlergehen im Fokus haben sollte. Und nicht erst seit Corona erschreckende Defizite aufzeigt.



Das Thema Gesundheit geht uns alle an und beschäftigt die Menschen ganz besonders. Viele haben schon einmal Erfahrungen mit deutschen Kliniken gemacht. Nicht immer gute. Ist es wirklich eine Zukunftsvision, nicht mehr als Patienten, sondern als Gast behandelt zu werden? Wie wäre es, die bestmögliche medizinische Betreuung zu bekommen, respektvoll umsorgt zu werden, mit genügend Zeit?



Viele würden sagen, das gibt es nicht. Und doch zeigt Antje Schneider in ihrer über zweijährigen dokumentarischen Langzeitbeobachtung eines umtriebigen Klinikchefs, der international auf der Suche ist nach Best-Practice-Beispielen und diese in einem neuen Krankenhaus zusammenführen will, um zu beweisen, dass es anders gehen könnte.



Mit: David-Ruben Thies, Prof. Dr. Georg Matziolis, Dr. Stephan Balling, Matteo Thun, Ron Hendricks, Toren Böhnel, Anselm Bilgri, Joachim Hladik, Andreas Heller, Bodo Ramelow, Jens Spahn, und dem gesamten Pflege-, Operations-, Ärzte- und Serviceteam der Waldkliniken Eisenberg