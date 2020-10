Was werden die Leute sagen

Mirza, Nishas geliebter Vater, verschleppt sie zur Familie nach Pakistan. Dort erlebt das Mädchen einen Spießrutenlauf zwischen Anpassung und Ausbruchsversuchen, zwischen Fremdheit und Familie - und fühlt sich immer mehr zwischen den Kulturen hin- und hergerissen. Als sie wegen angeblich unsittlichen Verhaltens wieder nach Norwegen zurückgeschickt wird, verschärfen sich Misstrauen und Kontrolle der Eltern noch weiter. Lange versucht Nisha, loyal gegenüber der Familie zu sein. Aber als man sie mit einem pakistanischen Arzt, der im Oman lebt, verheiraten will, um den "Schandfleck" loszuwerden, entscheidet sie sich dafür, auszubrechen. Sie will nicht, dass ihre Familie ihretwegen leidet, aber sie will sich auch nicht selbst aufgeben.