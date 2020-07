Inmitten der rauen, idyllischen Natur sollen die Männer in den heißen Sommermonaten ein Wasserkraftwerk bauen. Die spektakuläre Landschaft weckt in ihnen Abenteuerlust, dennoch überwiegt zunächst die Skepsis gegenüber den Einheimischen. Als Meinhard in der Umgebung auf Erkundungstour geht, entdeckt er das Dorf Petrelik und kommt mit den Bewohnern ins Gespräch. Nach und nach wird Meinhard in die Dorfgemeinschaft aufgenommen und schließt trotz Sprachbarriere neue Freundschaften.



Das Dorf weckt bald auch das Interesse der anderen Arbeiter, besonders der Polier Vincent konkurriert mit Meinhard um die Aufmerksamkeit der Einheimischen und der hübschen Veneta. Als es dann im Dorf und auf der Baustelle zu einer Wasserknappheit kommt, ist Ärger programmiert.



Valeska Grisebach schafft mit ihrem vielfach preisgekrönten Film einen modernen Western, der klassische Motive des Genres gekonnt in die Geschichte einbindet, ohne dabei den Blick für das Hier und Jetzt zu verlieren.



Als Struktur für ihre Geschichte dient ihr das Genre des Westerns, den sie in den wilden Landschaften Osteuropas stattfinden lässt. Sie spielt dabei gekonnt mit klassischen Elementen des Genres, wie etwa dem Umgang mit dem Fremden, dem Duell oder dem Buhlen um dieselbe Frau. In ihrer Arbeitsweise schließt Valeska Grisebach an ihre vorherigen Filme "Mein Stern" und "Sehnsucht" an und arbeitet in "Western" ausschließlich mit Laiendarstellern. Sie lässt sich dabei von den Gesichtern und Charakteren ihrer Darsteller ebenso inspirieren wie von den Landschaften, denen sie begegnet.