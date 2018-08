ZDI talents - Die besten Webvideos des Jahres

Außerdem gibt es noch einen dritten Gast - den Endjahresgewinner. Von einer Jury gewählt, erhält er oder sie einen Entwicklungsauftrag vom ZDF in Höhe von 5000 Euro. Maike aka Vegas und Daniele sind dabei, wenn die oder der Glückliche vor der Kamera den Preis in Empfang nimmt.



Die Sendung bildet damit den Abschluss der einjährigen ZDF-Initiative zur Entdeckung und Förderung des Online-Nachwuchses. Von Juni 2017 bis Juni 2018 hat ZDI talents auf YouTube eine Plattform für junge Kreative angeboten. Neben dem monatlich stattfindenden Cash & Quote Award steht der Kanal auf zwei weiteren Säulen: der "School of Content Creation" mit Interviews und praktischen Tipps zum Filmemachen sowie "How to: ZDF", einem Informationsangebot zu Ausbildungsmöglichkeiten im Zweiten Deutschen Fernsehen.



Die zwölf Monatsgewinner sind: Paul Peter Simons ("Fühlen wie Ihr"); Robin Blase ("Haftbefehl - die Krimiserie"); Finn Dohrn ("Hackerangriff erklärt"); Tom Brückner ("Endlich frei"); Marcel Bender ("Erdogans BenderZerrung"); Felix Michels ("WIE REICH WERDE ICH BEIM GLÜCKSSPIEL?"); Jonas Wuttke ("Lieblingsspiel"; "Bad Ideas"); Kim Lianne ("Irre Beauty Trends 2018 im Live Test"); Manuel Haase ("Programm: Existenzkrise"); Flixh ("Logi Der Papagei") und Jenny Winkler ("Meine wichtigste und beste Entscheidung").