Sie sind hin- und hergerissen zwischen Aufbruch und Heimatverbundenheit, zwischen Pragmatismus und diffusen Sehnsüchten. Sie leben in einem Land, das zerfällt in einen boomenden, touristischen Küstenstreifen mit glänzenden Fassaden und in ein streckenweise verödendes Hinterland. Wie ihre Arbeitsstätte ein Zwischen-Ort ist, so befinden sich die Jugendlichen in einer Übergangslebensphase.



Der Dokumentarfilm "Zwischensaison" begleitet die Protagonistinnen und Protagonisten durch ihre drei Ausbildungsjahre, in die sich mittendrin die Coronapandemie drängt und die Jugendlichen bei ihrer Suche nach ihrem eigenen Weg vor zusätzliche Anforderungen stellt. Und am Ende bleibt die Frage: wohin ins Leben aufbrechen, wenn Ort und Zeit so viele Zwänge und Einschränkungen mit sich bringen?



Die Protagonistinnen und Protagonisten sind unter anderen Maria Waldeck, Long Dang Duc, Maximilian Schmidt und Jakob Pönicke.