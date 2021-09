Ihre Lebensgefährten ziehen stattdessen einen Strandtag vor. Als Anke und Gerd in ein Unwetter geraten, ahnen sie nicht, wie nah sich ihre jeweiligen Lebensgefährten gekommen sind.



Mit an Bord sind auch zwei Frauen, die in ihrer Verzweiflung ein großes Wagnis eingehen: Anna und ihre Tochter Helen Bräuer wollen während des Aufenthalts auf den Bermuda-Inseln den entführten Ehemann und Vater freikaufen. Sie haben sich vorgenommen, den gefährlichen Handel auf eigene Faust durchzuführen. Fristgerecht übergeben sie das Lösegeld. Doch nach der Geldübergabe fehlt noch immer jede Spur von Georg Bräuer.



Beatrice bekommt Besuch von ihrer Nichte Ilona. Sie studiert Schiffbau und darf dank ihrer Tante auf der "MS Deutschland" anheuern. Ihr bietet sich so die Möglichkeit, das Schiff aus der Perspektive eines Mannschaftsmitgliedes kennenzulernen. Ilona wird von Kapitän Paulsen sehr freundlich aufgenommen. Sie entwickelt sofort Sympathie für ihn. Kapitän Paulsen lädt Ilona zu einem Landausflug ein, von dem sie sich viel verspricht.



Grit Körber hat nach ihrer Ausbildung zur Hotelkauffrau auf der "MS Deutschland" angeheuert und sich damit einen großen Wunschtraum erfüllt. Grit hat den Ruf eines Pechvogels, bis Michael Jäger, der Vertreter einer Lottogesellschaft, auf der "MS Deutschland" eincheckt und sich nach ihrem Lottoschein erkundigt.