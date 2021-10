Film von Yvette Kampfmann

Das Besondere diesmal: Es gibt sowohl einen großen Abschied als auch ein großes Wiedersehen. Siegfried Rauch geht mit 81 Jahren als Kapitän Paulsen in Rente. Er spricht über seinen emotionalen Abschied nach 14 Jahren auf der Kommandobrücke. Gezeigt werden außerdem seine letzten Drehtage an Bord, die Reise geht ins traumhafte Malaysia. Auch Schauspielkollegin Heide Keller, als Chefhostess Beatrice die Frau an Paulsens Seite, fällt die Trennung sichtlich schwer.



Doch für Siegfried Rauch kehrt ein alter Bekannter auf das "Traumschiff" zurück. Sascha Hehn übernimmt die Rolle des Kapitäns Viktor Burger, dem vierten in der Reihe der "Traumschiff"-Kapitäne. In den 80er-Jahren verdrehte Hehn noch als Chefsteward Viktor den Frauen reihenweise die Köpfe. Nach 22 Jahren "Traumschiff"-Abstinenz jetzt das große Wiedersehen mit Freunden und Kollegen. Wie fühlt sich der beliebte Schauspieler als neuer Chef an Bord.



Die Reise geht nach Perth in Westaustralien. Die Folge lockt mit wildem Outback, faszinierender Natur und Großstadtfeeling. "Das Traumschiff-Spezial" begleitet das Team während der spannenden Dreharbeiten vor Ort. Im Outback wird mit Koalas gedreht: Sie sind wahre Diven - träge, exotisch und sehr niedlich. Worauf müssen die Schauspieler im Umgang mit den Beuteltieren achten? Auch der sehr hartnäckige Wind, die Rituale der einheimischen Aborigines und ein Nacht-Dreh in der Wüste stellen die Filmcrew vor große Herausforderungen.