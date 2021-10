Film von Yvette Kampfmann

Wie leben sich Schauspieler und Film-Crew auf dem neuen Schiff ein? Was sind die Herausforderungen für das Filmteam bei solch einem Dreh an Bord? Doch nicht nur die Schauspieler und die Crew der Produktion, auch die Menschen, die auf dem Schiff arbeiten, stellen wir vor.



Weihnachten 2015 geht die "Traumschiff"-Reise nach Macao in China. Die Insel vor Hongkong wird das "Las Vegas Asiens" genannt. Wir begleiten die Dreharbeiten vor dieser malerischen Kulisse, denn in Macao sind aus der Zeit als ehemalige portugiesische Kolonie noch viele prächtige Bauten erhalten.