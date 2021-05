Hochzeitsreise an die Loire

Sie und ihr Mann Alexander, der bereits eine elfjährige Tochter aus erster Ehe hat, wünschen sich nichts mehr als noch ein Kind. Doch leider ist Alexander inzwischen zeugungsunfähig. Katharina möchte keinen anonymen Erzeuger und bittet daher den überraschten Stefan, über ihren Wunsch nachzudenken. Durch einen Zufall erfährt Friedericke davon und fällt aus allen Wolken. Sie wäscht ihrem Sohn, der die Bitte nicht sofort ablehnte, gewaltig den Kopf. Aber auch die frisch Vermählten sind sich bei diesem Thema nicht so einig. Und Fanny, Katharinas Stieftochter, ist sowieso gegen eine Familienerweiterung und tut alles, um der neuen Frau ihres Vaters das Leben schwer zu machen.



Auch für das zweite Brautpaar, Julia und Patrick, beginnt die Reise mit einer dicken Überraschung: Der Bräutigam verpasst das Schiff. Julias Trauzeuge und bester Freund Daniel sieht darin unverhofft ein Zeichen. Er liebt die Braut seit Langem und will ihr endlich seine Gefühle offenbaren. Doch der Bräutigam ist kein Typ, der sich leicht zur Seite schieben lässt.



Die Hochzeitsplaner haben also wieder mal alle Hände voll zu tun, damit am Ende die richtigen Paare ins Glück entlassen werden können.