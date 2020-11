Hochzeitsreise an die Ostsee

Mit schwierigen Vater-Sohn-Verhältnissen kennt sich Tom gut aus und bietet Tristan an, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als sich herausstellt, dass Tristan durch die bevorstehende Hochzeit eine Stiefschwester bekommt, ist er erst einmal verwundert und nicht begeistert. Die Patchwork-Situation führt bei allen Beteiligten immer wieder zu Reibungen.



Während Tristan versucht, die Nähe zu seinem Vater wieder aufzubauen, möchte Selina, die mit Trisomie 21 geboren wurde und nun 22 Jahre alt ist, selbstständiger werden und plant ihren Umzug in eine betreute Wohngemeinschaft. Hier sucht sie die Unterstützung von Marc, der ihr dabei helfen soll, ihre Mutter zur Zustimmung zu überreden.



Am Reiseziel angekommen verbringen Tristan und Selina gemeinsam Zeit auf einem Reiterhof. Tristan ist als erfahrener Reiter allein mit dem Pferd unterwegs, und Selina flirtet ganz offen mit dem attraktiven Reitlehrer Ole. Während Claudia ihre Tochter am liebsten vor allem beschützen würde und sie niemals loslassen will, wünscht sich Marc, dass sein Sohn erwachsen wird und Verantwortung für sein Handeln übernimmt.



Janine Perlinger arbeitet seit sie denken kann im Hotel ihrer Eltern mit und kann weder Hände noch Füße still halten. Sie springt gern überall mal ein - auch wenn sie nicht darum gebeten wurde. Im Gegensatz zu seiner Janine wünscht sich Sascha Kudrjawzew, dass sie, zumindest auf der Hochzeitsreise ihr "Helfersyndrom" hintanstellt und die Zweisamkeit an erster Stelle steht. Als die Hoteldirektorin Hanna durch einen Fehler beim Beladen des Schiffes in Dekorationsnot kommt, bietet Janine selbstverständlich sofort ihre Hilfe an. Ihrem Verlobten schwindelt sie vor, sie ließe sich im Beautysalon verwöhnen.



Nach der Hochzeit wollen die beiden ihre gemeinsame Zeit im romantischen Bed and Breakfast genießen, dabei müssen sie allerdings feststellen, dass es ein Problem mit ihrer Reservierung gab und nun kein Zimmer mehr frei ist. Als die hochschwangere Christine, Besitzerin des B&B, überraschend in die Wehen kommt, bietet sich Janine freiwillig an, für sie und ihren Mann einzuspringen und die Gäste bis zu deren Rückkehr zu versorgen.



Sascha ist wenig begeistert von diesem Vorschlag, fügt sich aber dem Plan seiner Frau, schließlich haben sie so wenigstens einen Schlafplatz sicher. Janine fällt es schwer, sich zurückzuhalten und andere Menschen ihren Job machen zu lassen. Sascha möchte einfach die Zeit mit seiner frischgebackenen Frau genießen, weshalb es auch hier immer wieder zu kleinen Reibungen kommt.



Einmal mehr ist bei beiden Hochzeitspaaren das organisatorische und diplomatische Geschick des "Traumschiff"-Hochzeitsplaners Tom Cramer gefragt.