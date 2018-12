Nina und Casper haben sich in einem Restaurant in Kopenhagen kennen- und lieben gelernt. Begleitet werden sie jeweils von ihren Müttern, Marion und Sandra. Beide besuchten die Modeschule und waren beste Freundinnen, bis Marion sich von Sandra verraten fühlte. Seitdem hatten sie keinen Kontakt mehr und waren entsprechend schockiert, dass ihre Kinder sie zu einer Familie machen wollen. Trotz ihrer Differenzen versprechen sie, das junge Glück nicht zu belasten. Der Burgfrieden ist allerdings äußerst brüchig.



Umso überraschter sind die Schwiegermütter, als ihre Kinder beide dazu einladen, sie auf der Hochzeitsreise zu begleiten. Casper muss seiner Mutter helfen, für das von der Insolvenz bedrohte Familienunternehmen einen neuen Businessplan zu erstellen. Und um Ninas Mutter nicht vor den Kopf zu stoßen, nehmen sie Marion ebenfalls mit. Alles andere als ideale Voraussetzungen für entspannte und harmonische Flitterwochen. Zumal Casper seiner Mutter immer noch nicht offenbart hat, dass er nicht Teilhaber im Familienbetrieb werden möchte, sondern als Koch mit seiner Frau Nina um die Welt reisen wird. Im Grunde wäre es das Beste, wenn sich Sandra wieder mit Marion zusammentun würde, aber dazu müssten beide über ihren Schatten springen.



Günther, ein 59-jähriger Marineoffizier, hat sich von seiner 15 Jahre jüngeren Frau Natalie und ihrer zehnjährigen Tochter Maja zu einer Kreuzfahrt anlässlich seines bevorstehenden runden Geburtstags überreden lassen. Als Maja zufällig mitbekommt, dass ein Hochzeitspaar kurzfristig absagt hat, sieht sie darin einen Wink des Schicksals, denn bisher waren ihre Eltern nur auf dem Papier verheiratet. Wie ihre Mutter, träumt die Kleine schon lange von einer großen Hochzeitsfeier mit ihr als Blumenmädchen. Maja überredet ihren Vater, Natalie einen Antrag zu machen.



Doch als sich das glückliche Paar mit den Hochzeitsplanern trifft, stellt sich heraus, dass es sich bei Günther um Toms Vater handelt. Beide haben seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr, seit Tom herausfand, dass sein Vater mit seiner damaliger Freundin eine Affäre hatte. Darauf brach er nicht nur mit seinem Vater, sondern quittierte auch den Dienst in der Marine. Unter diesen Umständen wollen Günther und Natalie von der spontanen Hochzeit eher Abstand nehmen. Nur Maja freut sich über die Familienzusammenführung und auch darüber, dass sie endlich kein Einzelkind mehr ist. Trotzig besteht sie auf dem gesamten Programm inklusive Flitterwochen. Nach Rücksprache mit Betty, die Tom zusichert, sich um dessen Vater nebst Anhang zu kümmern, wird doch geheiratet. Doch Majas Wunsch nach einer heilen Familie ist schwieriger zu erfüllen als gedacht.