Hochzeitsreise in die Türkei

Sie bietet ihm an, sich nach einer neuen beruflichen Alternative umzusehen. Aber nicht nur privat müssen die Hochzeitsplaner wichtige Entscheidungen treffen, auch die beiden Hochzeitspaare fordern ihren vollen Einsatz.



Simone, eine attraktive Rechtsanwältin, heiratet an Bord ihren zehn Jahre jüngeren Kollegen Mesut. Seine türkische Mutter Leyla ist allerdings strikt gegen diese Ehe, weil sie ihre Schwiegertochter zum einen für zu alt und zum anderen für zu deutsch hält. Leyla hat zwar fast ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht und fühlt sich in Köln mehr als heimisch, aber als Frau für ihren einzigen Sohn wäre ihr eine gleichaltrige Türkin lieber. Ausgerechnet Leyla verliebt sich in Simones Trauzeugen und langjährigen Kanzleipartner Dirk, der wesentlich jünger ist als sie. Auch Dirk ist von Leyla sehr angetan und versucht sie davon zu überzeugen, dass das Alter in einer Beziehung keine Rolle spielt.



Judith und Markus genießen ihre Flitterwochen gemeinsam mit dem Brautvater Ralf, einem bekannten Kniechirurgen. Das junge Paar muss sich nach der Reise einer großen Operation unterziehen: Judith, die seit Jahren Dialysepatientin ist, bekommt von ihrem Mann Markus eine Niere gespendet. Was Judith nicht ahnt, ihr Vater hat Markus "ausgesucht" und seine finanzielle Lage ausgenutzt, um seiner Tochter das Leben zu retten. Als Judith durch Zufall von dieser "Vereinbarung" erfährt, bricht eine Welt für sie zusammen.