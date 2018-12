Das Brautpaar Carla Cavalcanti und Oliver Schäfer ist seit 25 Jahren zusammen und wird am Tag ihres Kennenlernens an Bord heiraten. Carla stammt aus dem Piemont und hat Literaturwissenschaften studiert. Einen Beruf hat sie aber nie ausgeübt, weil sie völlig damit zufrieden war, Oliver in seinem aufreibenden Job als Topmanager zur Seite zu stehen und sich um Haus und Garten zu kümmern. Sie hat jedoch heimlich einen Roman geschrieben, der – ursprünglich als Überraschungsgeschenk für Oliver zur Hochzeit gedacht – dabei ist, zum Bestseller aufzusteigen. Dieser Erfolg wird allerdings zur Zerreißprobe für die Frischvermählten: Kurz nach der Trauung erhält Oliver per Fax seine Kündigung. Außerstande, ihn mit ihrem Erfolg zu konfrontieren, cancelt Carla die ursprünglich geplante Lesung in einer kleinen italienischen Buchhandlung und flüchtet mit Oliver in ihr abgelegenes Heimatdorf.



Auch das Glück des zweiten Hochzeitspaares, Smilla Jensen und Carsten Meinke, wird von äußeren Umständen bedroht: Smillas Mutter Sabine, eine attraktive Fünfzigerin, verliebt sich ausgerechnet in Carstens besten Freund und Trauzeugen Nils. Dieser ist nicht nur satte 15 Jahre jünger als Sabine und dafür bekannt, alles zu vernaschen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Dass es ihn im Fall von Sabine ernsthaft erwischt hat, trifft ihn ebenso unerwartet wie sie – und auf wenig Verständnis bei Smilla.



Als im Piemont auffliegt, dass Sabine und Nils nicht nach Deutschland zurückgefahren sind, sondern ein paar romantische Tage drangehängt haben, verlangt Smilla von Carsten, dass er Nils nach Hause schickt – was dieser nicht nur verweigert, er geht auch noch mit ihm klettern und kommt dabei in eine lebensgefährliche Situation.