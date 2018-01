Hochzeitsreise nach Australien

Tanja und Lukas möchten sich auf dem "Traumschiff" das Ja-Wort geben. Doch kurz vor der Trauung meldet sich Lukas' frühere Frau Corinna bei ihm und verkündet, dass ihre Scheidung nicht rechtskräftig sei. Um seine Hochzeit mit Tanja nicht zu gefährden, bittet Lukas Corinna, nach Australien zu reisen, um dort alle notwendigen Formalitäten zu erledigen. Aber wie soll er sein Vorhaben vor Tanja verheimlichen, und wann soll er zwischen all den Hochzeitsvorbereitungen noch freie Zeit für die heimliche Unterzeichnung der Scheidungsurkunde finden? Tanja ist dagegen so mit dem perfekten Ablauf ihrer Trauung beschäftigt und damit, die Hochzeitsplaner vor immer neue Herausforderungen zu stellen, dass sie nicht bemerkt, wie Lukas immer nervöser wird.



Das Hochzeitspaar Julia und Valentin liegt Beatrice besonders am Herzen. Julia ist ihre beste Freundin und hat vor ein paar Jahren bei einem tragischen Autounfall ihr Augenlicht verloren. Durch diesen Schicksalsschlag hat sie jedoch Valentin im Krankenhaus kennen- und lieben gelernt. Julias sehnlichster Wunsch ist es, den Ayers Rock zu "sehen", und so begibt sie sich in Begleitung von Valentin und Beatrice auf den Landausflug. Vor Ort erlebt sie eine solche Magie des Berges, dass Julia sehr ergriffen ist, und selbst den Aborigines ihre Faszination nicht verborgen bleibt.



Beatrice ist von Anfang an davon überzeugt, Valentin zu kennen. Bei ihrem gemeinsamen Landgang fällt es ihr plötzlich ein: Valentin ist der Vater des Unfallverursachers. Beatrice ist hin- und hergerissen, ob sie Julia die Wahrheit sagen soll. Wie wird ihre Freundin die Wahrheit verkraften? Oder wird die Wahrheit gar das Glück der beiden zerstören?



Währenddessen stockt den Hochzeitsplanern Andrea und Stefan der Atem: Die Hochzeitsagentur vor Ort in Australien ist pleite. Woher sollen sie nun so schnell das Hochzeitskleid für Tanja und die gewünschte Yacht nehmen? Nun müssen sich Andrea und Stefan zusammenraufen, um als Team doch noch die perfekte Hochzeit für Tanja und Lukas zu organisieren.