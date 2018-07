Hochzeitsreise nach Florida

Bianca Hoffmann erfährt von Bordarzt Dr. Schröder, dass sie schwanger ist, und Professor Grunert erhält einen folgenschweren Anruf. Der angesehene Meeresbiologe - der nach der Hochzeitsreise mit seiner Frau aus beruflichen Gründen ganz in Florida bleiben wird - soll jetzt schon vorzeitig im Wassertierpark Seaworld für einen erkrankten Kollegen einspringen. Es bleibt dem Frischvermählten nichts anderes übrig, als sofort aufzubrechen, sodass die enttäuschte Anne nun allein ihre Hochzeitsreise antreten muss.



Kapitän Paulsen, Beatrice und Dr. Schröder machen sich auf dieser Reise Gedanken darüber, wann wohl Daniel und Marie endlich heiraten wollen. Vorsorglich bieten sie sich den Hochzeitsplanern als Trauzeugen an. Doch die beiden denken überhaupt nicht daran, an Bord, an ihrem Arbeitsplatz, zu heiraten. Sie haben sich vorgenommen, in Florida heimlich nach einer geeigneten Kapelle zu suchen. Sie ahnen nicht, dass das Schicksal pikanterweise ausgerechnet ihnen das Heiraten besonders schwer machen wird.



Bei einem ersten Bootsausflug in Florida beobachten Bianca und Dennis Hoffmann, wie eine Seekuh von einem Motorboot verletzt wird. Als sie dabei beinahe selbst von zwei rücksichtslosen Rasern versenkt werden, alarmieren sie die Küstenwache und das Spezialrettungsteam für verletzte Seekühe. Auf dramatische Weise versuchen die Fachleute, das Tier in Sicherheit zu bringen



Anne Grunert und Marie freunden sich immer mehr an. Anne gesteht, dass sie eigentlich lieber als Lehrerin in Deutschland geblieben wäre und wie sehr sie darunter leidet, dass ihr Mann und sie keine Kinder bekommen können.



Währenddessen bricht Professor Grunert mit einem Kanu zu seinem Forschungsauftrag in die Everglades auf. Umgeben von Alligatoren muss er die Plattform einer Messstation erklimmen - und sieht plötzlich, wie sein Kanu abgetrieben wird. Es ist eine gefährliche Situation, und dieser Teil der Everglades ist menschenleer. Er ahnt nicht, dass seine Frau zusammen mit den Hochzeitsplanern gerade ganz in der Nähe ihre aufregende Tour durch die exotische Tierwelt der Everglades beginnt.



Die beiden jungen und aggressiven Bootsraser, die Brüder Ryan, sind über ihre Verwarnung durch die Küstenwache so wütend, dass sie beschließen, an Bianca und Dennis Rache zu üben. Als sie sehen, dass die beiden - zusammen mit den Hochzeitsplanern - erneut eine Yacht chartern, manipulieren sie diese vorher so, dass während der Fahrt ein Feuer ausbricht. Entsetzt bemerkt Daniel, dass Marie in der Kajüte in höchster Lebensgefahr ist.