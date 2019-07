Hochzeitsreise nach Kroatien

Dass sie dazu ausgerechnet die Hilfe von Daniel Bergmann benötigt, ihrem ehemaligen Arbeitskollegen und ihrer großen Liebe, reißt kaum verheilte Wunden wieder auf. Nach einem schweren Unfall in Marrakesch hatte er sich entschieden, sein Leben zu ändern und seine Arbeit als Hochzeitsplaner an den Nagel zu hängen. Trotz ihrer Liebe zu ihm hatte sich Marie gegen eine gemeinsame Zukunft entschieden.



Alle verzweifelten Versuche, eine andere Lösung für ihr Vorhaben zu finden, schlagen fehl, und so muss Marie dann doch mit Daniels Unterstützung den Segeltörn organisieren, bei dem sich ausnahmslos alle Teilnehmer als Team beweisen müssen. Unter einem Vorwand lassen Marie und Daniel die Familie allein auf einer Insel zurück. Ein schweres Unwetter bringt nicht nur die Familie auf der Insel in große Gefahr - Marie und Daniel sind verschollen.