Hochzeitsreise nach Lissabon

Entgegen der Planung erscheint Inas beste Freundin und Trauzeugin Sophie allein an Bord. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, da dieser sie betrogen hat. Voller Mitgefühl kümmert sich Ina ausgiebig um sie, ganz zum Ärger ihres Bräutigams Philip. Dieser muss schnell feststellen, dass Flitterwochen zu dritt eine Menge Konfliktpotenzial mit sich bringen. Der frisch verheiratete Ehemann sieht nur eine Chance den Urlaub zu retten. Er bittet einen Fado-Gitarristen, Sophie den Hof zu machen, sie zu trösten und sich um sie zu kümmern. Sein Plan scheint aufzugehen, bis die Freundinnen dahinterkommen.



Anne und Florian mussten ihre Hochzeit bereits einmal verschieben. Kurz vor dem geplanten Termin hatte Anne einen Reitunfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Margit, ihre Schwiegermutter, hat Zweifel daran, ob die Ehe der beiden den veränderten Bedingungen standhalten wird. Auch wenn Anne und Florian sich noch so sicher sind, dass Annes Handicap nichts an ihrer Liebe ändern wird, steht das Brautpaar während der Hochzeitsreise vor der Frage, ob ihr Band wirklich stark genug ist.